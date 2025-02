Oasport.it - Cosa è successo a Jorge Martin: lo spagnolo è finito in ospedale a Sepang

Non è cominciata bene l’avventura 2025 per l’Aprilia e lo. La casa di Noale e lo, campione del mondo in carica di MotoGP, hanno dato inizio al loro sodalizio nei test ufficiali della classe regina a(Malesia) quest’oggi nel nuovo anno e per l’iberico l’esperienza in pista è durata veramente poco., infatti, è stato protagonista di due cadute in successione, la prima in curva-1 e la seconda in curva-2. Il crash numero due, da questo punto di vista, ha avuto le conseguenza peggiori sul fisico del pilota. Parliamo di un highside alla curva menzionata con conseguente impatto molto pesante sull’asfalto.VIDEO CADUTAIfis passed fit to ride, then I think we’ll be having a record early conversation about concussion protocol.