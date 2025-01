Rompipallone.it - Ultim’ora Milan, si studia il colpo da 90: la trattativa entra nel vivo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Febbraio 2025 0:00 di redazioneIl calciomercato delnelle ultime ore ha preso slancio grazie ad unache stando nel: ora i tifosi sognano.Ilha il dovere e l’obbligo di reagire ad una situazione giunta fuori in questa prima parte di stagione. L’attuale posizione di classifica e i colpi di mercato che, a pochi giorni dalla sua chiusura, stentano ad arrivare fanno preoccupare molto i tifosi rossoneri.Durante le partite a San Siro si sono registrati spesso cori contro la dirigenza, perlopiù a Cardinale, e fischi contro la gestione dei tre responsabili del mercato: Furlani, Ibra e Moncada. Il club pensava che con l’arrivo di Conceicao la storia sarebbe cambiata, ma la Supercoppa italiana vinta contro l’Inter è già un ricordo lontano. I rossoneri ora sono alle prese con un duro sforzo per regalare a tecnico e tifosi i giusti rinforzi per sistemare una stagione deludente.