Tabellone calciomercato invernale Juve 2025 LIVE | i trasferimenti in entrata e in uscita

Tabellone calciomercato invernale Juve 2025: acquisti e cessioni dei bianconeri. Prima squadra, Juve Next Gen, Women e Primavera

Acquisti e cessioni del calciomercato invernale della Juventus.

LEGENDA – D (titolo definitivo), P (prestito), FP (fine prestito), S (svincolato), R (riscattato), RESC (rescissione)

JUVENTUS
Acquisti: Alberto Costa (Vitoria Guimaraes, D), Kolo Muani (Psg, P), Renato Veiga (Chelsea, P)
Cessioni: Pogba (S)

JUVENTUS NEXT GEN
Acquisti: Deme (Sasso Marconi, D), Villa (Pineto, P), Turicchia (Catanzaro, FP), Firman (Sion, FP), Quattrocchi (Cavese, FP), Pietrelli (Feralpisalò, P), Nonge (Troyes, FP)
Cessioni: Firman (Forlì, P), Palumbo (Avellino, D), Ledonne (Giana Erminio, P), Da Graca (Novara, D), Nonge (Servette, P)

JUVENTUS WOMEN
Acquisti: Cavallin (H&D Chievo Women, D), Pizzolato (H&D Chievo Women, D), Brighton (Vanderbilt University, D), Harviken (Rosenborg, D), Flis (KKS Czarni Sosnowiec, D)
Cessioni: Bragonzi (Genoa, P), Toniolo (RESC), Cavallin (H&D Chievo Women, P), Pizzolato (H&D Chievo Women, P), Giai (Bologna, P), Bison (Freedom, P), Cafferata (Lazio, P), Aprile (Como, P)

JUVENTUS PRIMAVERA
Acquisti: /
Cessioni: Vinarcik (Arouca, P), Di Biase (Pergolettese, P), Florea (Estoril, P)

JUVENTUS UNDER 17
Acquisti: De Brul (Gent, D)
Cessioni: /

JUVENTUS UNDER 16
Acquisti: Santa Maria (Levante, D)
Cessioni: /