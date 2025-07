Insigne uno dei più grossi fallimenti della storia della Mls per costi risultati e atteggiamento Athletic fa a pezzi Lorenzo

L'epopea di Lorenzo Insigne in MLS si trasforma in un caso di studio sui rischi delle grandi aspettative e dei costi sproporzionati. Tra risultati deludenti e atteggiamenti criticati, il suo percorso con il Toronto diventa simbolo di un fallimento annunciato. Joshua Kloke, per Athletic, analizza con fermezza come questa esperienza rifletta le sfide di un trasferimento che, invece di portare gloria, ha fatto parlare di delusioni. Ma cosa possiamo imparare da tutto ciò?

Insigne può essere definito uno dei pia grandi fallimenti della storia della Mls. Firmato Joshua Kloke per Athletic il giornale sportivo di proprietà del New York Times. Chiude così la sua breve e puntuta analisi sul Toronto e sul radicale cambio di politica alla luce del fallimento italiano con gli acquisti di Insigne e Bernardeschi. Scrive Athletic: Per il Toronto questa mossa cambia la cultura del club più di qualsiasi risultato sul campo. Il club sta tentando una ricostruzione su larga scala e vuole liberarsi dei contratti firmati dai precedenti dirigenti e giocatori che sono stati portati da ex allenatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Insigne uno dei più grossi fallimenti della storia della Mls, per costi, risultati e atteggiamento”, Athletic fa a pezzi Lorenzo

