Garlasco riprende l’incidente probatorio | è guerra aperta tra accusa e difesa

Garlasco torna al centro dell’attenzione con la ripresa dell’incidente probatorio nell’ambito del caso Poggi, un processo che rimane avvolto da mistero e tensione. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara, l’intricata battaglia tra accusa e difesa si infiamma, tra nuove analisi e vecchie tracce. L’incertezza regna sovrana: il silenzio della verità si fa sempre più fitto. Riprendono il 4 luglio, con una...

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il mistero di Garlasco continua a sfuggire alla verità. L’incidente probatorio, rilanciato come possibile svolta investigativa, si sta invece trasformando in un labirinto tecnico-giudiziario: nuove analisi, vecchie tracce, contraddizioni, consulenze in conflitto. E intanto, l’unica certezza è che la nebbia attorno a quella mattina del 13 agosto 2007 si infittisce. Riprendono il 4 luglio, con una nuova tornata di esami di routine, le operazioni dell’incidente probatorio nel caso del delitto di Garlasco. Ma quella che doveva essere una fase decisiva per chiarire alcuni punti oscuri dell’inchiesta si sta trasformando in una sfida estenuante tra consulenti tecnici. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, riprende l’incidente probatorio: è guerra aperta tra accusa e difesa

In questa notizia si parla di: garlasco - incidente - probatorio - riprende

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

Venerdì prossimo si riprende l'incidente probatorio. Saranno due settimane di fuoco #Garlasco Vai su X

A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la ventiseenne uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco, la vicenda giudiziaria riprende slancio con un passaggio cruciale: l’incidente probatorio che oggi, martedì 17 giugno, ha Vai su Facebook

Garlasco, riprende l’incidente probatorio: è guerra aperta tra accusa e difesa; Garlasco, l'accusa debole all'incidente probatorio: niente nuove prove; Garlasco, battaglia sull'impronta 33: per i consulenti di Sempio e dei Poggi «non è attribuibile». La difesa di Stasi al lavoro per dimostrare che era impressa nel sangue.

I tamponi, il capello e le tracce di sangue: riprende l'incidente probatorio sul caso di Garlasco - Durante i primi due sono stati analizzati parte dei reperti, tra i quali il contenuto della spazzatura sequestrata e l ... Secondo msn.com

Garlasco, l'accusa debole all'incidente probatorio: niente nuove prove - Un disastro per l'accusa, se questa ipotesi dovesse essere confermata in contraddittorio, ma la Procura ha respinto la richiesta di inserire anche questo reperto nella cornice dell'incidente ... Lo riporta msn.com