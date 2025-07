Schira | Lang e Beukema al Napoli trattativa in corso per Ndoye Ngonge verso il Torino

Il mercato estivo si anima ancora, con il Napoli che punta a rafforzare la propria difesa con Lang e Beukema, mentre sono in corso trattative per Ndoye. Nel frattempo, Ngonge sembra destinato a trasferirsi al Torino. Nicolò Schira, noto giornalista di Tuttosport, fornisce gli ultimi aggiornamenti su questa sessione frenetica di incontri e negoziati, lasciando i tifosi azzurri e granata con la suspense alle stelle. Resta sintonizzato per tutte le novità di mercato!

Nicol√≤ Schira, giornalista di Tuttosport, √® stato ospite ai microfoni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net ¬© Forzazzurri.net - Schira: ‚ÄúLang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: schira - lang - beukema - napoli

MERCATO - Schira: "Il d.s. Manna disdice un impegno, Napoli pronto a chiudere Lang ed è in pressing su Lucca, Ndoye e Beukema" https://ift.tt/1DEwINe Vai su X

"All’apertura del calciomercato a Rimini doveva essere presente Giovanni Manna premiato come miglior ds della stagione 24/25, ma il ds del Napoli disdetto last minute per sopraggiunti impegni. Azzurri al lavoro per chiudere Lang e in pressing su Lucca, Ndo Vai su Facebook

MERCATO - Schira: Lang e Beukema a Dimaro, per Ndoye strada in discesa, il punto; Torino-Ngonge, Schira: c'√® l'accordo! Ecco la durata del contratto e la formula del trasferimento; Schira annuncia: Lang al Napoli per 28 mln pi√Ļ bonus: i dettagli.

Schira: ‚ÄúLang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino‚ÄĚ - Ngonge verso il Torino‚ÄĚ Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport, è stato ospite ai ... Scrive forzazzurri.net

Calciomercato Napoli, tutto fatto per altri due colpi: in arrivo Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv! - Calciomercato Napoli, doppio colpo olandese: in arrivo Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv! Come scrive calcionews24.com