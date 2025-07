Roma incendio ed esplosione ad una pompa di benzina in via Gordiani | 21 feriti

Un terribile incidente sconvolge Roma: un’esplosione violentissima in una pompa di benzina in via Gordiani ha provocato almeno 21 feriti, tra cui vigili del fuoco, poliziotti e operatori sanitari. La scena è stata devastante, con vetri esplosi e fiamme che hanno seminato paura e confusione. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza, ma cosa ha causato questa tragedia? La risposta potrebbe avere implicazioni importanti per la sicurezza pubblica.

Sarebbero almeno 21 le persone ferite dalla violentissima esplosione avvenuta in una pompa di benzina e Gpl all’altezza di villa De Sanctis, a Roma. Uno di loro sarebbe un vigile del fuoco, otto poliziotti e uno lavora come operatore del 118. Cinque sono stati trasportati già in ospedale – tre all’Umberto I e due al San Giovanni, nessuno in pericolo di vita – per curare lievi ustioni e lacerazioni causate dallo scoppio di vetri. La procura di Roma ha già annunciato che aprirà un fascicolo di indagine, in attesa delle prime informative dei pompieri e delle forze dell’ordine. Fra le persone coinvolte nell’esplosione anche alcuni automobilisti che si trovavano in fila incolonnati nei pressi del distributore. 🔗 Leggi su Open.online

roma - esplosione - pompa - benzina

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

#NEWS - #Roma, 21 feriti per l'#esplosione al distributore di benzina, tra cui otto poliziotti e un vigile del fuoco. L'ipotesi del distaccamento della pompa di una cisterna di alimentava l'impianto. "Boato fortissimo sembrava una bomba" Tetto volato a 300 metri. Vai su X

ULTIM'ORA -Forte esplosione a Roma: esplosa pompa di benzina Vai su Facebook

Forte esplosione a Roma: esplosa pompa di benzina a Villa De Santis - Un enorme boato si è sentito poco dopo le 8 di questa mattina in tutta Roma. Segnala fanpage.it

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: almeno 10 feriti - Un forte boato è stato avvertito in molti quartieri della capitale in seguito all'esplosione avvenuta alle 8 a un distributore di benzina, al Prenestino, in zona Gordiani. ansa.it scrive