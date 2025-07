Hamas verso il sì alla tregua proposta da Usa Trump | Vedremo cosa accadrà nelle prossime 24 ore

Nelle prossime ore, il mondo osserva con trepidazione gli sviluppi tra Hamas e le diplomazie internazionali. Secondo Donald Trump, entro 24 ore Hamas scioglierĂ la sua riserva sulla proposta di tregua a Gaza, che potrebbe aprire una nuova fase di dialogo e speranza. Resta da vedere se i gruppi coinvolti accoglieranno questa opportunitĂ o se la tensione continuerĂ a minacciare la stabilitĂ regionale. La risposta di Hamas potrebbe davvero cambiare le sorti di questa crisi?

“Vedremo cosa accadrĂ , lo sapremo nelle prossime 24 ore”. Secondo Donald Trump è questo il termine entro il quale Hamas scioglierĂ la riserva sulla proposta di tregua a Gaza e di accordo per la consegna degli ostaggi avanzata dagli Stati Uniti e che Israele ha accettato. Indiscrezioni dei media hanno riferito che il gruppo islamista sta discutendo il testo con altri gruppi palestinesi e che presenterĂ la sua risposta ai mediatori una volta conclusi i colloqui ma, riporta Reuters, la reazione sarebbe positiva. Secondo il giornale saudita Asharq Al-Awsat, il gruppo ha mostrato “flessibilità ” sulla questione del disarmo, che Israele ha richiesto come condizione per un cessate il fuoco permanente nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hamas verso il sì alla tregua proposta da Usa”. Trump: “Vedremo cosa accadrĂ nelle prossime 24 ore”

