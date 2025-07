I pompieri a due passi dal rogo poi la palla di fuoco e il boato L’esplosione del distributore a Roma in via dei Gordiani – Il video

Un dramma che si consuma a Centocelle, Roma, dove un'esplosione devastante al distributore di benzina e GPL in via dei Gordiani ha scatenato un boato assordante e un'imponente palla di fuoco. Sul luogo, vigili del fuoco e forze dell’ordine si mobilitano con prontezza per gestire la crisi e mettere in sicurezza la zona. Una scena di emergenza che evidenzia la tempestività e il coraggio degli operatori coinvolti, mentre i residenti assistono attoniti.

Due focolai distinti, le auto della polizia giĂ operative sul posto, che bloccano via dei Gordiani, i vigili del fuoco giĂ in azione. Questa è l’istantanea dell’esplosione che ha interessato un distributore di benzina e Gpl a Centocelle, davanti al parco Villa De Sanctis. Un rogo partito intorno alle 8. I soccorsi subito sul posto, allertati probabilmente sia dai residenti in zona che dai gestori. Ma mentre i pompieri sono in azione, nello specifico per alcuni focolai nel deposito metalli dietro al distributore, parte un’esplosione che colpisce con orda d’urto palazzine e auto nei dintorni. Queste le immagini, che rimbalzano di chat in chat e nei gruppi di quartiere, dell’esplosione del distributore Agip, che ha provocato finora 10 feriti. 🔗 Leggi su Open.online

Sono almeno dieci i feriti nell’esplosione al distributore di via dei Gordiani. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l’incendio. Vai su Facebook

Forte #esplosione a #Roma. Incidente ad un distributore di benzina: 8 poliziotti e un vigile del fuoco feriti. Evacuazioni in corso Vai su X

