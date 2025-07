parole affettuose come un padre coi figli generale rimosso la versione di oresta

Le parole affettuose di un padre rivolte ai figli hanno il potere di ispirare e unire. È ciò che ha sottolineato il generale Pietro Oresta, rimosso dalla sua carica dopo un discorso agli allievi che ha scatenato un acceso dibattito. In un mondo spesso diviso, i gesti di empatia e vicinanza sono più importanti che mai. E questa storia ci ricorda come il cuore possa fare la differenza, anche nei ruoli più istituzionali.

Firenze, 4 luglio 2025 – Parole affettuose, come quelle di un padre coi figli. Lo dice il generale Pietro Oresta, rimosso da comandante della Scuola Allievi marescialli e brigadieri di Firenze dopo un discorso agli allievi finito al centro del dibattito per alcuni dei suoi contenuti. GERMOGLI PH: 19 MAGGIO 2023 FIRENZE SCUOLA CARABINIERI MARESCIALLI GIURAMENTO SOLENNE NELLA FOTO IL GENERALE COMANDANTE PIETRO ORESTA Oresta, che già sulle pagine de La Nazione aveva detto di essere pronto a "pagare per il suo sbaglio", ripete sulle colonne de Il Tempo di sentirsi "sinceramente dispiaciuto. Le polemiche e le strumentalizzazioni non giovano a nessuno.