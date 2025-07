Da piccola volevo fare il prete La foto a letto con Matteo Salvini? Ho sbagliato ma sono passati 7 anni… Oggi sono molto serena con Iaccarino | parla Elisa Isoardi

Da bambina sognavo di fare il prete, e ora, dopo sette anni tra sorprese e scelte, trovo serenità accanto a Iaccarino. Elisa Isoardi, tra un nuovo programma e il calore delle storie di paese, ci invita a riscoprire le voci autentiche della gente comune. La sua esperienza ci ricorda che ogni percorso, anche quello più inatteso, porta a scoprire chi siamo davvero. E il suo prossimo autunno si preannuncia ricco di emozioni e autenticità.

Elisa Isoardi sarà tra i volti Rai del prossimo autunno con un programma che si chiamerà Bar Centrale e andrà in onda sulla prima rete, il sabato pomeriggio: "Faremo un riassunto delle notizie della settimana e poi dei collegamenti con bar e circoli dei paesi, per ascoltare il punto di vista di chi le notizie le vive sulla propria pelle. Il contatto con la gente comune l'ho imparato da mia nonna", racconta la conduttrice al Corriere della Sera in una lunga intervista. E Isoardi si commuove ricordando Franco Di Mare e raccontando di avere scoperto che stava male quando il giornalista lo raccontò da Fazio a Che Tempo Che Fa:

“Da piccola volevo diventare prete, ho pure celebrato messa a casa. La foto con Matteo Salvini? Ho sbagliato, chiedo scusa ma sono passati 7 anni”: così Elisa Isoardi - Dalla giovane aspirante prete che celebrava messe a casa, all’attuale volto di “Bar Centrale” su Rai1: Elisa Isoardi si conferma protagonista del panorama televisivo italiano.

