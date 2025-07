Il Napoli congela la trattiva per Ndoye rispunta il nome di Chiesa per l’attacco

Il mercato azzurro si svela come un vero e proprio thriller: mentre si raffredda la pista per Ndoye, il Napoli punta nuovamente su Federico Chiesa per rinforzare l’attacco. La società napoletana valuta tutte le opzioni per sorprendere i propri tifosi e rafforzare la squadra. La prossima mossa potrebbe essere quella decisiva, capace di cambiare le sorti della stagione. Resta sintonizzato, perché gli aggiornamenti sono appena iniziati.

Si raffredda la pista che porta a Ndoye, il Napoli ripensa a Federico Chiesa Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi sugli esterni, se . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli congela la trattiva per Ndoye, rispunta il nome di Chiesa per l’attacco

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - chiesa - congela

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Il Napoli congela la trattiva per Ndoye, rispunta il nome di Chiesa per l’attacco; Schira: “Lang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino”.

Calciomercato Napoli: perché l'affare Ndoye è stato congelato. Avanza il piano B - Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che illustra i motivi che hanno indotto, per adesso, il club azzurro a ... Come scrive msn.com

Ndoye congelato, il Bologna chiede troppo. Il Napoli punta su Lang e Chiesa - L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le trattative condotte dal Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Si legge su msn.com