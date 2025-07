Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo

Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: domenica 6 luglio, nel meraviglioso scenario di Villa Manin a Codroipo, torna la regina del rock italiano, Gianna Nannini. Con il suo irresistibile “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”, l’artista promette una serata di pura energia e passione, unica per il Friuli Venezia Giulia. Non perdete questa occasione di immergervi in un’estate di musica e magia, un evento che resterà nel cuore di tutti gli appassionati.

Tutto pronto nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud) per il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia di Gianna Nannini, la rocker più amata della musica italiana. L’artista porterà a Codroipo l’unica data in Friuli Venezia Giulia del “ Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 ”, l’imperdibile tournée estiva con cui l’icona del rock tornerà ad attraversare l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna dei live. L’attesissimo concerto, che richiamerà alla villa migliaia di persone, larga parte delle quali da fuori regione e dall’estero, è in programma domenica 6 luglio, con inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo

