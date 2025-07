Come un bombardamento Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l' esplosione a Roma

Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico. Testimoni e soccorritori descrivono l'evento come un vero e proprio bombardamento, con scene di caos e paura che ancora echeggiano tra le strade del quartiere Prenestino. La lotta per salvare vite e mettere in sicurezza la zona continua, mentre si cercano risposte su questa tragedia.

“Sembrava un bombardamento”, dice un poliziotto ai colleghi ancora scossi. “C’era una pattuglia nostra, sono ancora scioccati”. Un altro agente aggiunge: “Se ci fosse stata la fila al distributore sarebbe stata una strage”. Questa mattina,intorno alle 8, è esplosa una cisterna in un benzinaio a via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma. I feriti sarebbero almeno 21, 9 tra le forze dell’ordine che erano arrivate sul posto per spegnere l’incendio che ha causato l’esplosione. Si parla di due feriti gravi, ma di nessun morto. “E’ stato bruttissimo, i muri vibravano”, racconta una residente del palazzo più vicino alla pompa di benzina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma

