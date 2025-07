Sushi bar omakase izakaya kaiseki robata | qual è il ristorante giapponese che fa per voi e dove provarlo

Se siete appassionati di sapori autentici e raffinati, il ristorante giapponese 232 è la scelta perfetta per voi. Con un’offerta che spazia da sushi bar omakase a izakaya, kaiseki e robata, questo locale porta l’eccellenza orientale direttamente nel cuore dell’Italia. Scopri come scegliere l’esperienza gastronomica più adatta e lasciati conquistare dalla vera arte culinaria giapponese, perché ogni piatto merita di essere vissuto fino in fondo.

La passione per la cucina orientale ha portato anche in Italia una specializzazione impensabile, con piatti un tempo sconosciuti e locali dedicati. Ecco cosa bisogna sapere per scegliere al meglio la propria esperienza gastronomica al top. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sushi bar, omakase, izakaya, kaiseki, robata: qual è il ristorante giapponese che fa per voi e dove provarlo

