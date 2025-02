Scuola e inclusione, fondi a paritarie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.22 Due decreti firmati dal ministro per l' Istruzione e il Merito prevedono lo stanziamento di 750mln di euro per le scuole: di questi, quasi 164mln serviranno per il sostegno degli alunni con disabilità. Per ledell'infanzia 90mln. Le, dice il ministro Valditara, sono "una componente fondamentale del sistema educativo nazionale. Il nostro obiettivo è garantire a tutti gli studenti l'opportunità di una formazione di qualità, indipendentemente dall' istituto in cui studiano".