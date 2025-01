Anteprima24.it - Vis Mediterranea impegnata sul campo dell’Arezzo femminile per la 17esima giornata di B

Tempo di lettura: 2 minutiNuova insidiosa trasferta della e che domenica prossima, 2 febbraio, sfida l’Arezzopresso lo Stadio Comunale, nella gara valevole per ladi campionato di serie B.Le montoresi sono in piena crisi, con risultati che stentano ad arrivare e una classifica ferma al palo ormai dallo scorso 3 novembre, quando è stato conquistato l’unico punto nel campionato cadetto. Se non sembra una lenta agonia poco ci manca. Nel corso della scorsa settimana giocatrici e allenatore sono stati duramente contestati.Al momento la società sembra aver confermato la posizione di mister Alessandro Caruso, anche se la sua panchina traballa, e non poco. La dirigenza sta valutando quale direzione prendere, consapevole del fatto che, probabilmente, nemmeno un cambio di regia risulterebbe utile ad invertire la rotta.