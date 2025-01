Ilgiorno.it - Via al piano di cablaggio in fibra ottica. Mantovani: "Il paese sempre più conneso"

Leggi su Ilgiorno.it

Ilsi connette al futuro: al via ilin. L’amministrazione annuncia con entusiasmo l’avvio del progetto diin, un’iniziativa strategica che garantirà una connessione veloce, stabile e moderna a cittadini e attività del territorio. Realizzato da FiberCop in collaborazione con il comune, il progetto prevede la copertura capillare dell’interocon collegamenti infino alle abitazioni, riducendo il digital divide e offrendo a famiglie, imprese e istituzioni una rete all’avanguardia, capace di supportare le esigenze tecnologiche del futuro. "L’investimento di FiberCop nellaè un passo fondamentale per rendere Arconate unpiù connesso e competitivo", ha dichiarato il sindaco Mario. Ch.So.