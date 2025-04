Firenze furto con spaccata a Coverciano | colpita una tabaccheria

Firenze, 27 aprile 2025 –Ancora un furto con spaccata a Firenze. Stavolta a essere presa di mira è stata una tabaccheria di Coverciano, in via della Rondinella, la notte scorsa verso le 2. È scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le volanti della questura. Poco il tempo a disposizione per agire per il ladro, o i ladri - le indagini sono in corso anche per determinare quante persone hanno agito. Magro il bottino, qualche centinaio di euro rubato dal fondo cassa e un computer. La spaccata è stata fatta con un tombino stradale. La polizia ha acquisito le immagini riprese dalla videosorveglianza ma potrebbero essere utili anche quelle delle telecamere presenti nelle strade circostanti.

