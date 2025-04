FOTO Commemorazione Iermano-Delcogliano | Occorre raccogliere l’eredità del loro sacrificio Impegno fondamentale

"Una memoria collettiva, plurale e condivisa". Michele Martino, referente di Libera Benevento, ha lanciato un messaggio alla cittadinanza esortando ad omaggiare la memoria di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, vittime delle Brigate Rosse in Napoli il 27 aprile di 43 anni or sono. L'eccidio dell'Assessore regionale della Campania alla Formazione Professionale e del suo autista si inquadra a pieno titolo della stagione dei cosiddetti "anni di piombo", ma con la peculiarità che si trattò di un "favore" che i terroristi rossi fecero alla camorra in quanto Delcogliano aveva deciso di sottrarre proprio all'organizzazione malavitosa la gestione dei Corsi di formazione che si era trasformata in un finanziamento occulto ai delinquenti ristretti in carcere e ai loro familiari.

