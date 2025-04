Infortunio Ndoye brusco stop per il belga! Il risentimento alla coscia sinistra gli costa la presenza contro l’Udinese e anche quella contro la Juve I tempi di recupero

Infortunio Ndoye, il belga si ferma per un risentimento alla coscia sinistra: questo stop gli costa la gara contro la Juve

Brutte notizie in casa Bologna, che rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati in questo rush finale di Serie A. Come appreso dalla redazione di gianlucadimarzio.com, i rossoblù devono fare a meno di Dan Ndoye.

Un risentimento alla coscia sinistra lo mette fuori gioco dai convocati per la sfida contro l'Udinese e lo metterà fuori gioco per la sfida contro la Juve. I tempi di recupero stimati sono pari a 2-3 settimane.

