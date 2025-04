LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA | Marquez favorito Bagnaia per dare un segnale Tra poco la partenza

DIRETTA LIVE13.47 Minuto di raccoglimento per Papa Francesco.13.46 A proposito di Valentino Rossi: eccolo arrivare al box della sua squadra.Buongiorno, @ValeYellow46 #SpanishGP pic.twitter.comxpbhpHsKwh— MotoGP (@MotoGP) April 27, 202513.43 Tutti i piloti partono con gomme medie sia all’anteriore sia al posteriore.13.42 Record di vittorie consecutive:3 – CRIVILLÈ Alex (1997, 1998, 1999)3 – ROSSI Valentino (2001, 2002, 2003)3 – Bagnaia Francesco (2022, 2023, 2024)13.40 Piloti vincitori con moto differenti:LAWSON Eddie (Yamaha 1; Honda 1)ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 4)13.38 Moto vincitrici a Jerez de la Frontera:Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.22 – HONDA (1987, 2019)10 – YAMAHA (1988, 2020)5 – DUCATI (2006, 2024)2 – SUZUKI (1993, 2000)13. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Marquez favorito, Bagnaia per dare un segnale. Tra poco la partenza Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Minuto di raccoglimento per Papa Francesco.13.46 A proposito di Valentino Rossi: eccolo arrivare al box della sua squadra.Buongiorno, @ValeYellow46 #SpanishGP pic.twitter.comxpbhpHsKwh—(@) April 27,13.43 Tutti i piloti partono con gomme medie sia all’anteriore sia al posteriore.13.42 Record di vittorie consecutive:3 – CRIVILLÈ Alex (1997, 1998, 1999)3 – ROSSI Valentino (2001, 2002, 2003)3 –Francesco (2022, 2023, 2024)13.40 Piloti vincitori con moto differenti:LAWSON Eddie (Yamaha 1; Honda 1)ROSSI Valentino (Honda 3; Yamaha 4)13.38 Moto vincitrici a Jerez de la Frontera:Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.22 – HONDA (1987, 2019)10 – YAMAHA (1988, 2020)5 – DUCATI (2006, 2024)2 – SUZUKI (1993, 2000)13.

