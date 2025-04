Topi e zanzare a Fiumicino un progetto pilota per disinfestazioni senza veleni

Fiumicino, 27 aprile 2025 – Non più rischi per l’ambiente. È questa la grande conquista che il Comune di Fiumicino ha portato avanti con il progetto Life BIOREPEM, diventando così il primo esempio nazionale di disinfestazione senza uso di biocidi. Un’iniziativa della passata legislatura, della quale poco si è saputo, ma che ha visto (e vede) Fiumicino al centro di una politica green dell’intera nazione, che ha cambiato le regole del settore, puntando su innovazione tecnologica, approccio scientifico e sostenibilità.Lanciato per contrastare l’uso indiscriminato di rodenticidi e insetticidi, BIOREPEM ha rivoluzionato la gestione dei parassiti urbani attraverso l’adozione di trappole elettromeccaniche ad alta tecnologia e una piattaforma digitale di controllo, capace di monitorare in tempo reale ogni attività sul territorio. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 27 aprile 2025 – Non più rischi per l’ambiente. È questa la grande conquista che il Comune diha portato avanti con ilLife BIOREPEM, diventando così il primo esempio nazionale di disinfestazioneuso di biocidi. Un’iniziativa della passata legislatura, della quale poco si è saputo, ma che ha visto (e vede)al centro di una politica green dell’intera nazione, che ha cambiato le regole del settore, puntando su innovazione tecnologica, approccio scientifico e sostenibilità.Lanciato per contrastare l’uso indiscriminato di rodenticidi e insetticidi, BIOREPEM ha rivoluzionato la gestione dei parassiti urbani attraverso l’adozione di trappole elettromeccaniche ad alta tecnologia e una piattaforma digitale di controllo, capace di monitorare in tempo reale ogni attività sul territorio.

