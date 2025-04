Regionali in Campania De Luca non c’è ma la destra litiga | i possibili nomi in campo e perché c’è chi vuole il rinvio

Regionali si avvicinano e la Campania entra nel vivo della sfida politica. Chiusa definitivamente la porta a un terzo mandato per Vincenzo De Luca dopo il verdetto della Corte costituzionale, si apre ora la corsa alla successione. La data delle elezioni non è stata ancora fissata dal Governo, ma dovrebbe cadere entro l’autunno, anche se De Luca guarda a Nord, con strategico interesse. L’interesse è per il Veneto di Luca Zaia, e per la legge elettorale che consente di votare in primavera. Una norma al momento sotto la lente giuridica, perché si scontra con la legge nazionale che impone di votare alla scadenza naturale dei cinque anni di legislatura. In attesa di conferme certe, le tensioni sul candidato da mettere in campo si fanno sentire da entrambi i fronti. A sinistra, il campo largo cerca di definirsi, stretto tra l’ombra lunga di De Luca e l’imbarazzo di un Partito Democratico che vuole voltare pagina mantenendo il primato sulla Regione. Leggi su Open.online Le elezionisi avvicinano e laentra nel vivo della sfida politica. Chiusa definitivamente la porta a un terzo mandato per Vincenzo Dedopo il verdetto della Corte costituzionale, si apre ora la corsa alla successione. La data delle elezioni non è stata ancora fissata dal Governo, ma dovrebbe cadere entro l’autunno, anche se Deguarda a Nord, con strategico interesse. L’interesse è per il Veneto diZaia, e per la legge elettorale che consente di votare in primavera. Una norma al momento sotto la lente giuridica,si scontra con la legge nazionale che impone di votare alla scadenza naturale dei cinque anni di legislatura. In attesa di conferme certe, le tensioni sul candidato da mettere insi fanno sentire da entrambi i fronti. A sinistra, illargo cerca di definirsi, stretto tra l’ombra lunga di Dee l’imbarazzo di un Partito Democratico chevoltare pagina mantenendo il primato sulla Regione.

Cosa riportano altre fonti

ULTIM’ORA – Salvini: “Regionali Campania, aspettiamo il 9 aprile per capire se avversario è De Luca” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Per il candidato alla Regione Campania, il centrodestra deve “riunirsi il prima possibile”. Ma sapendo se dovrà sfidare o meno Vincenzo De Luca, atteso dal verdetto alla Consulta sul terzo mandato.” Così Matteo Salvini, a margine del convegno della Lega sulla sicurezza a Napoli, presso Città della scienza. Il capo leghista non anticipa nomi. Si limita a parlare di “vari uomini e donne”. 🔗anteprima24.it

Regionali in Campania, Enzo Cuomo: «Sì a un nome M5S ma non possiamo escludere De Luca» - «Non sono contro il progetto di una coalizione ampia e allargata all?M5s ma serve coinvolgere De Luca altrimenti c?è il rischio che possa fare il battitore libero. Creando... 🔗ilmattino.it

Regionali Campania, Manfredi apre a De Luca: “Deve dare un contributo per coalizione ampia e coesa” – Video - “È necessario costruire una coalizione ampia, una coalizione che vada dai moderati ai riformisti fino al M5s. Bisogna partire dai contenuti, dal programma, dal confronto sui bisogni dei cittadini e poi trovare un candidato che sia capace di interpretare questa esperienza. Sicuramente il governatore De Luca può e deve dare un contributo a questa coalizione, anche partendo dall’esperienza di questi dieci anni e fare in modo che si possa andare alle elezioni in maniera compatta e coesa”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Regionali in Campania, De Luca non c'è ma la destra litiga: i possibili nomi in campo e perché c'è chi vuole il rinvio; Con la bocciatura del terzo mandato per De Luca si apre ufficialmente la partita in Campania (ma anche in Veneto); Regionali 2025, inizia la trattativa tra De Luca e Pd: arrivano i fedelissimi di Elly Schlein; Campania, la Consulta boccia il terzo mandato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regionali, Fico tiene unito il campo largo. Ma c'è il rebus De Luca - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

De Luca sulle Regionali: “Le forze del male non prevarranno, avrete sorprese” - Il governatore della Campania è tornato a parlare delle elezioni regionali durante la diretta web del venerdì. 🔗fanpage.it

Elezioni Regionali Campania, De Luca mostra i muscoli: «Completerò il mio lavoro, i nemici non prevarranno» - «Il lavoro in corso andrà avanti», dice più volte perentorio Vincenzo De Luca nel corso della sua rituale diretta settimanale. «Perché le forze del male ... 🔗ilmattino.it