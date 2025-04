De Martino e la battuta al veleno su Belén | Il mio matrimonio? Lo sto ancora pagando

Martino ha spiazzato il pubblico con un commento pungente sul suo matrimonio con Belén Rodriguez, celebrato nel 2013 e naufragato ufficialmente nel 2023. “Lo sto ancora pagando”, ha detto, scatenando risate in studio e un’ondata di curiosità tra i telespettatori. Ma era solo una battuta o un riferimento velato a un passato che ancora brucia?L’occasione per il siparietto è arrivata grazie a Simon, pacchista dal Trentino-Alto Adige, in gara accanto alla futura sposa Anna. I due, che convoleranno a nozze il 10 maggio, hanno raccontato dei preparativi per il loro matrimonio. “Quanti invitati avrete?”, ha chiesto De Martino, con la curiosità di chi, da buon meridionale, è abituato a feste affollate. Ilfogliettone.it - De Martino e la battuta al veleno su Belén: “Il mio matrimonio? Lo sto ancora pagando” Leggi su Ilfogliettone.it Una risata che nasconde un pizzico di amarezza, una frecciatina servita con il sorriso da showman consumato. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 24 aprile, Stefano Deha spiazzato il pubblico con un commento pungente sul suoconRodriguez, celebrato nel 2013 e naufragato ufficialmente nel 2023. “Lo sto”, ha detto, scatenando risate in studio e un’ondata di curiosità tra i telespettatori. Ma era solo unao un riferimento velato a un passato chebrucia?L’occasione per il siparietto è arrivata grazie a Simon, pacchista dal Trentino-Alto Adige, in gara accanto alla futura sposa Anna. I due, che convoleranno a nozze il 10 maggio, hanno raccontato dei preparativi per il loro. “Quanti invitati avrete?”, ha chiesto De, con la curiosità di chi, da buon meridionale, è abituato a feste affollate.

