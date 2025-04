Anteprima24.it - Scontro sulla SS7: auto sfonda il guardrail, quattro feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoNotte di pauraSS7, nel territorio di Nusco. Due veicoli, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione laterale mentre procedevano nella stessa direzione di marcia.A seguito dell’impatto e della velocità sostenuta, uno dei mezzi ha perso il controllo, abbattendo ile terminando la corsa nella corsia opposta, dove ha investito due persone.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Nusco e Paternopoli, insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato ipresso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.L'articoloSS7:ilproviene da Anteprima24.