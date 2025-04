Crisi dell’acqua in Italia servono 6 miliardi all’anno per fermarla

Negli ultimi anni il sistema idrico Italiano ha registrato miglioramenti significativi in termini di perdite, qualità dell'acqua e continuità del servizio. Un risultato possibile grazie all'impulso straordinario arrivato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico (Pniissi), che hanno portato nuovi fondi e rilanciato gli investimenti.I problemi strutturali, tuttavia, non sono stati ancora risolti. La fine della stagione dei fondi europei dopo il 2026 potrebbe mettere a rischio i progressi faticosamente ottenuti e riportarci indietro verso la Crisi senza fine che caratterizza il nostro Paese. È quanto emerge dal dossier del Servizio studi della Camera dedicato al Servizio idrico integrato, basato sui dati di Arera, Istat e di Utilitatis–UtilItalia.

