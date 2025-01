Amica.it - Unghie di San Valentino: ditelo con una nail art romantica

Rosso, rosa e nude, questi i colori più gettonati per ledi San, almeno sui social, dove in attesa della festa piùdell’anno non si contano gli hashtag e le proposte a tema. Ci sono i grandi classici intramontabili, passe-partout che vanno oltre la manicure di una sera e che donano a tutte, e poi leart a tema, che piacciono soprattutto alle giovanissime. Ecco qualche idea per non farsi trovare impreparate.di San: il cuore, simbolo della festa, conquista le maniSono un tripudio di cuori, ledi Sansu Instagram. Spiccano, perfetti e in formati mignon, su basi rosse e rosa, ma emergono con tutta la loro caricaanche da fondi lattiginosi e lucidissimi.