Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 3 al 7 febbraio 2025: pranzo a sorpresa a casa di Renato

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 3 al 7? Nelle prossimedella soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su, che scoprirà che la sua idea di organizzare unsua per Niko e Manuela si rivelerà come un boomerang.Unalal 7Il tentativo didi organizzare unper favorire la riconciliazione tra Niko e Manuela gli si ritorce contro, portando Poggi a fare una scelta inaspettata. Niko reagisce facendo un passo importante con Valeria.Il ragazzo decide di trasferirsi adella Paciello, e lei è al settimo cielo. Tuttavia Niko deve ancora parlare della sua decisione con Jimmy ee potrebbe arrivare qualche. Jimmy non prende bene la notizia ma – malgrado i tentativi dei nonni di stemperare la tensione – Niko non intende assecondarlo e rimane fermo sulla sua scelta.