UeD 2024 chi è Ciro | età cognome studi lavoro Instagram

AGGIORNAMENTO:Solimeno è la scelta di Martina De Ioannon a UeD e ha concluso con questo lieto fine il suo percorso a gennaio 2025. L’ex corteggiatore, durante la sua esperienza nel dating show di Canale 5, si è laureato. Durante la scelta si è detto pronto a trasferirsi da Martina, evitando una relazione a distanza. Nella Capitale, Solimeno sente di poter avere più opportunità lavorative. In particolare, ha dichiarato di voler diventare professore di educazione fisica.Tra i corteggiatori di Uomini e Donne, dell’edizione/2025, c’è. Il ragazzo è approdato ufficialmente nel dating show di Maria De Filippi nel corso della puntata andata in onda il 25 settembre, alla corte di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. I corteggiatori sapevano che avrebbero trovato sul Trono la prima, ex partecipante di Temptation Island dell’estate 2023.