Traffico Lazio del 31-01-2025 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli a causa di un furgone che ha preso fuoco ci sono ancora code per 8 km tra il video con l' 24 è quello con la diramazione di Sud verso Napoli ildefluisce sulla sulla corsia di sorpasso Autostrade per l'Italia consiglia di uscire la barriera di Roma Est sulla A24 roma-teramo percorrere la stessa 24 fino al bivio con il grande raccordo anulare raggiungere la diramazione Roma Sud ed entrare alla barriera di Roma Sud a seguendo poi le indicazioni per la A1 milano-napoli provi code per lavori sulla via Appia Cisterna di Latina nelle due direzioni a Roma per un incidente chiusa a Pietralata via Cassino tra via Tiburtina e via messidoro sempre per incidente code sulla Salaria tra via Radicofani e la tangenziale est verso il centro la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.