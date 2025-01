Nerdpool.it - Spider-Man: vedremo il nuovo interesse amoroso di Peter anche in live action?

Leggi su Nerdpool.it

La nuova apparizione di-Man nel MCU sostituisce MJ con un altro personaggio nella sua storia e, così facendo, mostra come-Man 4 potrebbe sopravvivere adottando lo stesso approccio. Con la storia di-Man 4 che debutterà nel 2026, le conseguenze del finale di-Man: No Way Home stanno per essere finalmente esplorate 5 anni dopo la conclusione della prima trilogia del MCU. Questo ha l’opportunità di rispondere a molte domande persistenti, tra cui una delle più rilevanti è cosa sia successo a MJ edopo questo punto, dato che l’attrice di MJ Zendaya è stata confermata nel cast di-Man 4.Tuttavia, non è chiaro in che veste MJ tornerà nel film. In effetti, molti hanno teorizzato che questo punto della linea temporale del MCU potrebbe essere un buon punto perper ottenere un altro, o altrimenti per concentrarsi sul bilanciamento dei suoi sforzi da supereroe con la sua carriera universitaria e le prospettive future.