Sololaroma.it - Roma Primavera, Graziani: “Stimo tantissimo Pisilli. Voglio rendere il calcio il mio lavoro”

Uno dei talenti che la, attesa domani dalla sfida con il Lecce, sta mettendo in mostra è quello di Leonardo, autore di 8 gol e 4 assisi in campionato. Il capitano della formazione di Falsini è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, nel corso del primo episodio del podcast Dreaming: “Non scorderò mai il primo giorno. Il provino che ho fatto è stato bellissimo. Io sono nato a L’Aquila e cresciuto a Rieti. Ho fatto il provino con i più grandi, i 2004. È stato bellissimo. Essere chiamato da Bruno Conti è stato stupendo, un’emozione grandissima. Ed essendo abituato ai campi di Rieti, che non sono il massimo, quelli a Trigoria sono bellissimi”.Il classe 2005 ha poi continuato: “Avevo 7 anni, non ricordo benissimo le emozioni ma ero molto agitato. Dopo il provino avevo la sensazione di aver giocato benissimo, anche perché subito dopo sono uscito e ho visto Bruno Conti parlare con mio padre.