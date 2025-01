Romadailynews.it - Roma: donna di 75 anni muore investita da auto nel quartiere Prati

Unadi 75e’ morta questo pomeriggio dopo essere statada un’neldi. E’ successo poco dopo le 13, quando la 75enne, per cause ancora in fase di accertamento, e’ stata travolta in viale delle Milizie all’altezza del civico 124, all’incrocio con via Otranto.Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, si trovava unadi 81. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario, ma per la 75enne non c’e’ stato nulla da fare.Al momento, viale delle Milizie e’ stato chiuso al traffico nel tratto tra viale Angelico e largo Trionfale.L’intervento della polizia locale in viale delle Milizie, neldi.Agenzia Nova