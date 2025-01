Romadailynews.it - Roma: controlli in zona San Pietro, sanzionati e allontanati 15 venditori ambulanti abusivi

I Carabinieri della Compagnia diSanhanno effettuato uno servizio straordinario di controllo del territorio inSanfinalizzato alla prevenzione e al contrasto della microcriminalita’ e degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In distinte operazione, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica, due cittadini di, di 18 e 67 anni, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 38enne di origini romene, invece, all’esito di un controllo in via Ottaviano, e’ stato trovato in possesso di un pugnale con una lama lunga 28 centimetri. Durante alcuniin via della Conciliazione e nelle zone limitrofe all’area San, i Carabinieri hanno sanzionato in via amministrativa per la vendita ambulate e abusiva, 15 persone straniere, alle quali, ai sensi degli articoli 9 e 15 del regolamento di Polizia Urbana, sono stati notificati ordini di allontanamento dalle suddette aree.