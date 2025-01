Lanotiziagiornale.it - Richiamo Ue all’Italia per le bordate contro la Corte penale internazionale

Giusto giovedì il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani aveva criticato, ancora una volta, la Cpi. “Certamente è singolare l’atteggiamento della, visto che questo signore che noi abbiamo espulso girava per l’Europa da parecchio tempo. Perché non si è intervenuto prima?”, ha detto Tajani, rispondendo a una domanda sul caso Almasri.Una stoccata che all’Europa non è piaciuta. “Il Consiglio europeo nel 2023 ha invitato tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati d’arresto”, ha detto un portavoce dell’esecutivo Ue.“Non spetta alla Commissione europea far rispettare i mandati d’arresto della, ma sosteniamo la, ne rispettiamo l’imparzialità e l’indipendenza”, ha sottolineato.