Previsioni meteo per Roma Lazio e Italia | sabato 1 febbraio 2025

Tempo stabile sue nelcon cieli sereni e temperature in lieve aumento. Ecco il dettaglio orario e il quadro nazionale.perLa giornata disi preannuncia stabile e soleggiata sue nel, con un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. L’alta pressione garantirà condizionirologiche favorevoli, seppur con possibili foschie al mattino nelle aree interne.Mattino (06:00-12:00):Cielo sereno o con lievi velature. Possibili foschie nelle aree periferiche e lungo il Tevere, in dissolvimento entro metà mattina. Temperature fresche, comprese tra 5°C e 8°C. Venti deboli da nord-est.Pomeriggio (12:00-18:00):Sole predominante con temperature in lieve rialzo, fino a 14°C. Venti deboli dai quadranti settentrionali.