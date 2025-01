Lanazione.it - Parco Apuane, il piano è bloccato ”Il Consiglio Regionale lo voti“

Leggi su Lanazione.it

"IldelAlpifermo da oltre un anno, è arrivato il momento che ildella Regione Toscana dimostri nei fatti la volontà di cambiare rotta". A dirlo sono Eros Tetti e Dario Danti per Alleanza Verdi Sinistra che in una nota dettagliato le motivazione del loro intervento. "Ilin questione è stato approvato dalla Giunta a guida Giani e da oltre un anno èin attesa del voto del, fermo apparentemente nelle procedure delle commissioni consiliari- spiegano Eros Tetti e Dario Danti per Alleanza Verdi Sinistra -. Un ritardo incomprensibile su un tema cruciale per la gestione di una delle vertenze ambientali più rilevanti d’Italia e della Toscana. Ilè frutto di un processo condiviso e approvato anche dalla Comunità die non è stato redatto da ‘fanatici ecologisti‘, bensì rappresenta un passo avanti nella direzione di uno sviluppo sostenibile per il territorio delle