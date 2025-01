Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del giorno 1° febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 1°? Per questa giornata, i pianeti si presentano in aspetto interessante a partire dalla Luna crescente in Pesci. Le stelle parlano di passione che ritorna in auge, di momenti piacevoli all'interno della socializzazione, ma anche di situazioni irrisolte. Approfondiamo leastrologiche diFox di sabato 1°, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.1°Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La passione torna al centro della vostra vita affettiva. Potreste sentirvi pronti a prendere decisioni importanti in amore e a godervi momenti di rinnovata complicità. Toro - È un buon momento per affrontare questioni lavorative e prendere decisioni cruciali.