Non bastano più le vere “Crisi di nervi“

Per gli appassionati di teatro sarà un fine settimana con l’imbarazzo della scelta. Pesaro, Fano, Urbania e Gradara offriranno infatti altrettante opportunità nei rispettivi cartelloni. Da ieri sera e fino a domenica al Teatro Rossini di Pesaro, per la stagione di prosa di Amat e Comune, Peter Stein dirigerà Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno indi, tre atti unici di Anton Cechov. Con questo lavoro il grande regista tedesco torna ad uno dei suoi autori di riferimento. "Tre atti unici – si legge nelle note di sala – del grande drammaturgo russo che sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese, molto in voga in Francia ai tempi di Cechov, sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni di spettatori di tutte le lingue".