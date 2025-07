Cina | quarta tappa di gara ciclismo del Tour of Magnificent Qinghai

La quarta tappa del Tour of Magnificent Qinghai infiamma gli appassionati di ciclismo, con battaglie epiche tra i migliori atleti internazionali. Da Menyuan a Qilian, i corridori si sfidano in un paesaggio mozzafiato e impegnativo, tra sforzi intensi e strategie azzeccate. Tra le sorprese, il trionfo di Martin Laas, che conquista il podio e avvicina la vetta della classifica. Una tappa che resterà nella memoria degli amanti delle due ruote, pronta a regalare ancora emozioni nelle prossime tappe.

Dei ciclisti gareggiano durante la quarta tappa del Tour of Magnificent Qinghai International Road Cycling Race da Menyuan a Qilian, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, oggi 9 luglio 2025. Il primo classificato Martin Laas (al centro) del Quick Pro Team, il secondo sul podio Alexander Salby del Li Ning Star (a sinistra) e il terzo classificato Enrico Zanoncello del VF Group Bardiani CSF-Faizane festeggiano sul podio dopo la quarta tappa del Tour of Magnificent Qinghai International Road Cycling Race da Menyuan a Qilian, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, oggi 9 luglio 2025.

