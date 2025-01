Ilfattoquotidiano.it - Netflix rivendica “la più ricca offerta di contenuti italiani di sempre” e al contempo denuncia la più povera di film originali italiani: zero

La vita non è un, e non lo è nemmeno, se parliamo di quelli. Licenziando il listino del 2025, e spegnendo le dieci candeline di presenza nel nostro Paese, lo streamer“la piùdidi”, e alla piùdi: 0 ().Richiesta di lumi, ovvero quanti e quali siano i titoli nativi in produzione, la responsabile Arianna De Chiara loda la nostra “curiosità”, rinvia a un prossimo futuro, rimanda alla bontà degli ultimi originals, Il treno dei bambini e – chi l’ha visto? – Mica è colpa mia, e ribatte che “trovare i progetti giusti richiede del tempo”.I subscribers de ‘noantri potranno dunque sbizzarrirsi, se assidui frequentatori della sala, nel dejà-vu, e comunque nell’usato sicuro: Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani, L’abbaglio di Roberto Andò e Parthenope di Paolo Sorrentino – era solo il 2021 quandone battezzava È stata la mano di Dio, ma pare passato un eone.