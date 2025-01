Digital-news.it - M - Il Figlio del Secolo: ultimi episodi su Sky e NOW, il delitto Matteotti e l'ascesa della dittatura

Leggi su Digital-news.it

Da un Parlamento ormai tinto di nero, a seguitovittoria schiacciante alle elezioni del 1924 di Mussolini e i suoi, riparte con l’ultimo appuntamento il racconto di M – ILDEL, la serie Sky Original diretta da Joe Wright, con Luca Marinelli. Da venerdì, 31 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW gli, settimo e ottavo: al centro, l’omicidioe l’epocale discorso in Parlamento con cui Mussolini si assunse la responsabilità morale del. È l’inizio di ben due decenni di unasanguinaria.SINOSSI DEL SETTIMO E OTTAVOO - Le elezioni sono state un successo: il parlamento è quasi tutto nero. Il deputato socialistaperò denuncia violenze e brogli da parte delle camicie nere, chiede l’annullamento delle elezioni e si prepara a rivelare un grave caso di corruzione che coinvolgerebbe lo stesso Mussolini.