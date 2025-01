Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 5-7, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: termina la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:59la. Azzurrini bravi a compattarsi dopo l’avvio difficoltoso. Compito reso più agevole dallo svarione del capitano scozzese, con l’comunque cresciuta nelle fasi conclusive del primo tempo. A tra poco per la ripresa!FINE PRIMO TEMPO39?- Gran break di Faissal e Todaro. Chiudiamo all’attacco la.38?- In avanti di Faissal, e dunque mischia con introduzione scozzese.36?- Mischia con introduzionena dopo che l’arbitro corregge la suadecisione.34?- Fasi finali di un primo tempo non entusiasmante da una parte e dall’altra, ma l’ha sfruttato a dovere l’erroraccio degli avversari.32?- Trasforma Fasti.7.31?- METAAAA! Sciocchezza di Johnny Ventisei, capitano scozzese, che regala palla ad un incredulo Zanandrea.