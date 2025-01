Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: iniziata la Rhythm dance, attesa per Guignard/Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DIARTISTICO DALLE 17.0012.48: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio12.47: Questa la classifica provvisoria dopo i primi due gruppi:1 Q Milla Ruud REITAN Nikolaj MAJOROV SWE 62.192 Paulina RAMANAUSKAITE Deividas KIZALA LTU 61.563 Angelina KUDRYAVTSEVA Ilia KARANKEVICH CYP 59.384 Maria Sofia PUCHEROVA Nikita LYSAK SVK 56.245 Sofiia DOVHAL Wiktor KULESZA POL 52.526 Samantha RITTER Daniel BRYKALOVA AZE 51.567 Emilia Monika ZIOBROWSKA Shiloh Douglas JUDD ROU 49.378 Katarina DELCAMP Berk AKALIN TUR 48.929 Hanna JAKUCS Alessio GALLI NED 48.7610 Kristina DOBROSERDOVA Alessandro PELLEGRINI ARM 48.3012.46: Buina la prova della coppia lituana che non commette errori di sorta. Paulina Ramanauskaite e Deividas Kizala con il punteggio di 61.