Lavoro, insoddisfatti più della metà dei dipendenti italiani

Roma, 31 gennaio 2025 – L’Italia è maglia nera a livello europeo per il livello di soddisfazione dei lavoratori. Solo il 43% dei, infatti, considera, la propria organizzazione un ottimo luogo di, un dato che pone il Bel Paese all’ultimo posto di questa speciale classifica, dietro anche a Cipro (53%), Polonia (47%) e Grecia (44%). I lavoratori europei più soddisfatti sono invece danesi (75%), norvegesi (73%) e svedesi (68%), con un indice medio di soddisfazione lavorativa che in Europa è pari al 59%. Sono questi alcuni dei dati salienti che emergono dalla prima edizione del rapporto European Workforce Study 2025, stilato a livello europeo da Great Place to Work, ascoltando i pareri e le opinioni espresse da quasi 25mila, attivi in 19 Paesi del Vecchio Continente.