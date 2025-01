Thesocialpost.it - Larino, incendio in un appartamento: muore un anziano per le esalazioni di fumo

Tragedia nella notte a(Campobasso), dove unha perso la vita a causa di unscoppiato in undel centro storico. Le fiamme si sono propagate nell’abitazione intorno all’una e mezza, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno domato il rogo in breve tempo, evitando danni più estesi alla struttura.Purtroppo, per l’uomo, unico presente in casa al momento dell’, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta intossicata dallediprima di poter mettersi in salvo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’per chiarire la dinamica dell’accaduto.L'articoloin ununper lediproviene da The Social Post.