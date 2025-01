Ilfattoquotidiano.it - La società non sa dove smaltire gli scarti con l’arsenico: lavori fermi da 3 mesi nel tunnel per il raddoppio ferroviario Messina-Catania

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per. A Nizza di Sicilia la talpa del consorzio guidato da Webuild che lavora alè ferma ormai da treperché non è stato ancora possibile individuare un sito di stoccaggioil materiale di risulta contaminato dal. A Nizza di Sicilia, comune sulla costa ionica messinese, si scava, infatti, una galleria per rendere più veloci i collegamenti ferroviari trama si tratta di rocce piene di metalli tra cui appunto. Cos’è successo quindi? Il materiale di risulta accumulato daiè stato accatastato in vasche di contenimento non coperte eaccumulato, presente nel materiale scavato, è risultato dalle analisi dell’Arpa superiori ai livelli previsti dalla legge. Le piogge hanno sciolto il materiale che si è riversato al di fuori, contaminando – è il sospetto – anche le falde acquifere di Nizza.