Incidente stradale a Pratantico: 56enne trasportato a Careggi

Alle ore 11:28 di oggi, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato per unavvenuto in località, lungo la SR 69. Il sinistro ha coinvolto un’automobile e un ciclomotore.Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, tra cui un’Auto Infermierizzata di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, la Polizia Municipale e l’elisoccorso Pegaso 1.Un uomo di 56 anni è rimasto ferito nell’ed è statoal pronto soccorso dell’ospedale dicon codice 2, che indica condizioni di media gravità.Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità. Il traffico sulla SR 69 ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.L'articoloproviene da Arezzo News.