Il sindaco di Roccaraso chiede l’Esercito per i napoletani | una misura che sfiora il razzismo

Tempo di lettura: 2 minutiC’è un filo sottile tra la difesa del territorio, il rispetto dello stesso e la capacità comunicativa che rasenta l’incidente diplomatico per non dire.Il casoapre a tante considerazioni, indubbiamente le uscite infelici delDi Donato non posso passare sotto silenzio: la richiesta dellungo la Statale per controllare gli sciatori che vengono da Napoli in particolare e dalla Campania.Sembra di essere tornati indietro nel tempo, verificare chi può entrare e chi no in una terra che, indubbiamente, ha delle difficoltà date le dimensioni del centro che viene letteralmente invaso nel periodo invernale con piste prese d’assalto.Indubbiamente i 220 autobus giunti dalla Campania possono aver generato disagio, indubbiamente il ‘mordi e fuggi’ ha lasciato uno strascico, ma incivili ce ne sono in ogni parte dell’Italia e non pensiamo che ilDi Donato chieda il passaporto a tutti per capire la provenienza e stabilirne, a naso, il grado di civiltà.